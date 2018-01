'Sou 8 ou 80. Ou estou de pijama, ou de vestido longo', diz atriz Sophia Abrahão

Sophia Abrahão foi ao lançamento da 'Suits' da estilista Lethicia Bronstein Foto: Divulgação

As escolhas da atriz Sophia Abrahão para o tapete vermelho costumam chamar atenção pelo luxo e feminilidade. No entanto, em entrevista ao ‘Estadão’ durante evento de moda, ela contou que no cotidiano prefere jeans e camiseta e gosta da tendência sem gênero da moda atual.

“Acho que a moda está cada vez mais simples, existem mais coleções sem gênero, mais peças monocromáticas e minimalistas. E eu me identifico bastante com essa tendência”, disse Sophia durante o lançamento da coleção de alfaiataria da estilista Lethicia Bronstein, em São Paulo.

A atriz, que estava toda de preto no evento - sapato oxford, calça skinny e body com sutiã aparente -, afirma ser fã do básico. “Eu gosto do básico quando não estou trabalhando. Gosto de simplificar. Eu sou 8 ou 80, ou eu estou de pijama ou de vestido longo”. Em premiações, Sophia já usou vestidos longos com fendas, bordados e rendas assinados por Lethicia.