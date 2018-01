Sophia Abrahão desapega de roupas e chora em programa de TV

Sophia se emociona ao falar sobre boa ação. Foto: Reprodução

Os looks de Sophia Abrahão chamam a atenção e fazem sucesso nas redes sociais. Não é à toa que a atriz foi a primeira convidada do programa "Desengaveta", do canal GNT, apresentado por Fernanda Paes Leme e exibido na segunda-feira, 26. No episódio, Fernanda visita o closet de Sophia e mostra todas as suas aquisições fashion. O próximo passo foi desapegar de itens que serão vendidos e terão a renda revertida para o INCA (Instituto Nacional do Câncer).

O guarda-roupa da atriz conta com 117 pares de sapatos, 91 vestidos e 56 bolsas, contando quase mil peças no total. A boa notícia é que a atriz desapegou de 33 peças, algumas ainda com etiqueta, e se emocionou ao falar sobre a boa ação. "Ai! Eu tô muito feliz! Isso tudo tem uma energia muito bacana”, disse. “Poder passar isso aqui pra frente e ajudar mais pessoas vai ser muito bacana." Todas as peças de Sophia Abrahão já foram vendidas na lojinha do programa no Enjoei.