Sheron Menezzes e Luiza Brunet brilham em prêmio de maquiagem

Sheron Menezzes no 21° Premio Avon de Maquiagem. Foto: Divulgação

O 21° Prêmio Avon de Maquiagem, que elege os melhores profissionais da beleza do ano, rolou na quarta-feira, 21, em São Paulo, e contou com a presença de atrizes e convidados especiais. As estrelas da noite foram Sheron Menezzes, que também é o rosto de uma das campanhas da Avon, e Luiza Brunet.

Sheron apostou em um vestido preto com transparências na altura dos joelhos da marca Power Look, joias Carla Amorim e clutch Serpui. O penteado afro da atriz chamou a atenção e foi muito elogiado pelos internautas. Já Luiza Brunet escolheu um longo roxo da Balmain, à venda na Mares, e joias Silvia Furmanovich. Qual é o seu look preferido?

O vestido de Sheron Menezzes é da marca Power Look. Foto: Divulgação