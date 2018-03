Semana de Moda Masculina de Londres: mercado aquecido e respeito à diversidade

Apresentação da marca Boy London Foto: Divulgação

Mesmo sem Burberry, que unificou seus desfiles masculino e feminino, a semana de moda masculina de Londres se firma como um dos principais centros de negócios e novidades do setor no mundo. O evento, que durante quatro dias apresentou as coleções de primavera verão 2017, terminou na última segunda, 13. Foram 32 desfiles, 25 apresentações de coleções (eventos em formato de editorial, onde os modelos e as roupas ficam expostos para os compradores e jornalistas fotografarem), além de 55 marcas mostrando seus lançamentos em uma feira de negócios e 21 eventos oficiais patrocinados pelas grifes participantes.

Topman Primavera Verão 2017 Foto: Divulgação

Na abertura de evento, o British Fashion Council, instituição que promove a moda britânica por meio de diferentes plataformas, como o London Collections Men e o London Fashion Week, revelou em uma pesquisa feita pela Universidade de Oxford que, em 2015, a indústria da moda do Reino Unido contribuiu diretamente com £ 28 bilhões para a economia do país. Um aumento de £ 2 bilhões em relação ao ano anterior. O estudo apontou ainda que a indústria gerou 880 mil empregos, um aumento de quase 100 mil postos em comparação a 2014.

Grace Wales Bonner Primavera Verão 2017 Foto: Divulgação

A moda masculina representa apenas 25% do mercado de vestuário total, mas no Reino Unido, o segmento tem crescido nos últimos anos mais do que o feminino. "As indústrias criativas contribuem com quase £ 9 milhões por hora em nossa economia. A moda desempenha um papel fundamental nesse sucesso, com o espírito único e energia da indústria de capturar a atenção do mundo", ministro da cultura Ed Vaizey. "Do street style até a alta costura, a nossa moda continua a deixar sua marca no mundo."

Xander Zhou Primavera Verão 2017 Foto: Divulgação

Mesmo com os números ascendentes, nos bastidores, o clima é tenso. Uma das maiores mudanças na temporada foi a saída da Burberry do calendário masculino. A maior marca inglesa em faturamento no mundo era a responsável pelo maior show da temporada. Um verdadeiro clímax com a gigantesca tenda armada no Kensington Park. O motivo da saída da marca foi a unificação das coleções masculinas e femininas em um único desfile por estação na temporada feminina, uma nova tendência de mercado que está ganhando cada vez mais adeptos, como Tom Ford e Bottega Veneta.

Durante os últimos dias em Londres, a Burberry estava presente nos bastidores dos desfiles e juntou pequenos grupos de jornalistas e influenciadores em petit comité para contar os próximos passos da marca. Também realizou uma festa em sua flagship store, na Regent Street, com instalação do artista Luke Edward Hall e estações de trabalho com artesãos desenvolvendo trabalhos personalizados em bolsas, mochilas e carteiras.

Coach Primavera Verão 2017 Foto: Divulgação

Com jornalistas e compradores convidados de 43 países, em Londres há moda para todos os gostos. Desde a alfaiataria tradicional de Savile Row até jovens e talentosos estilistas de diferentes nacionalidades. Algumas marcas mais consagradas e com presença global, como Topman e Coach, trouxeram coleções com aspecto bem comercial e simples de entender, com peças que podem sair da passarela diretamente para o armário, como propõe o movimento que está na moda atualmente.

Porém, os desfiles fantasiosos - com peças mais ousadas que não devem chegar às vitrines - como o caso do da divertida Sibling London, que uniu as coleções femininas e masculinas em um único desfile ultracolorido - continuam encantando e fazendo contraste com o imediatismo do momento. É a moda como entretenimento.

Sibling Primavera Verão 2017 Foto: Divulgação

A presença da Ásia como uma nova força da moda inglesa é outro fator que não pode ser ignorado. Marcas como a chinesa Xander Zhou e a japonesa Mihara Yasuhiro já são algumas das favoritas da imprensa internacional. Com um olhar de fora, essas grifes interpretam o estilo do ocidente com um novo perfume e fazem de Londres uma capital global da inovação. "Londres continua a firmar o seu lugar como um centro para moda masculina, um centro de criatividade que mostra os melhores designers para o mundo", afirmou Dylan Jones, diretor da semana londrina. "A exibição no mercado de moda masculina em Londres incorpora não apenas marcas de renome internacional, mas também alfaiataria de luxo e talentos emergentes."

Mihara Yasuhiro Primavera Verão 2017 Foto: Divulgação

Na London Collections Men é difícil não se impressionar com o comprometimento e a organização em um evento tão bem amarrado em termos comerciais, capaz de construir uma base forte para as próximas gerações. Lá, o jovem é incentivado a mostrar o seu trabalho é incentivado a transformar a sua criatividade em negócio. O prêmio NEWGEN MEN, por exemplo, elege desde 1993, com um comitê especializado, um novo estilista a cada temporada para investir. Com patrocínio, consultores de mercado e criação de relações com a imprensa e compradores de todo o mundo, esse projeto já lançou nomes como Alexander McQueen e é parte primordial da semana de moda.

Craig Green Foto: Divulgação

Craig Green, vencedor da temporada passada, atraiu ao seu desfile compradores das maiores lojas de departamentos do mundo, como a francesa Galeries Lafayette, que irá incluir o designer nas suas principais boutiques na França. Além de Green, os estilistas Grace Walles Bonner e Charles Jeffrey LOVERBOY são alguns dos nomes mais celebrados da nova geração e devem despontar em breve como o futuro da moda inglesa através do projeto NEWGEN.

Em uma semana em que o atentado de Orlando tomou os noticiários e chocou o mundo, acompanhar de perto um evento com tanto apoio ao jovem e à diversidade é um respiro à falta de tolerância e respeito ao ser humano que vem acontecendo em paralelo.

* Jorge Grimberg é empresário, escritor, consultor de moda e especialista em tendências