Semana de moda de Portugal começa hoje e terá desfile de marca brasileira de biquíni

A brasileira Cia Marítima faz parte do line-up da ModaLisboa Foto: Reprodução/Instagram

Mais uma vez o biquíni brasileiro prova que é um sucesso internacional; dessa vez, em território lusitano. A marca Cia Marítima vai apresentar sua coleção para a praia na edição de verão da semana de moda de Lisboa, neste sábado, 8, às 19h30. O desfile ocorrerá no Pátio da Galé, local que integra a região turística conhecida como Praça do Município.

A ModaLisboa começa oficialmente nesta sexta-feira, 7, levando para a passarela criações de novos talentos no desfile chamado de 'Sangue Novo'.

O DNA brasileiro também estará representado na semana de moda de Lisboa na passarela da AWAYTOMARS, plataforma de criação colaborativa de moda criada pelo paulistano

Alfredo Orobio. O desfile da marca será no sábado, 8, às 17h30.

O encerramento do evento será no domingo, 9, às 20h30, mostrando o trabalho do estilista Luis Carvalho, que tem como referência na moda internacional Lanvin, Givenchy e Dior com Raf Simons.