Semana da Moda de Milão termina com peças metalizadas da Missoni

Missoni verão 2017. Foto: REUTERS/Alessandro Garofalo

Angela Missoni desenhou vestidos com comprimento médio sobre calças, biquínis, echarpes e cardigãs para encher o guarda-roupa feminino de cor no ano que vem. As paletas de Missoni estavam mais ousadas do que o normal, com tons vibrantes destacados por detalhes metálicos de lamê dourado. Faixas de turquesa, amarelo, verde e areia em vestidos e calças foram misturados a padronagens que ecoavam de pedras, como o mármore.

O look de tecido que é sua marca registrada apareceu lado a lado com técnicas de tricô diferentes. Saias perfuradas apresentaram camadas com tops de tricô mais justos e os vestidos estruturados acrescentaram textura. "Pureza. Essencial para a coleção de verão 2017 da Missoni, caracterizada por uma elegância informal e relaxada e exemplificada pelos vestidos que grudam no corpo", contou a designer.

A apresentação da grife aconteceu no dia 25 de setembro. Foto: AP Photo/Antonio Calanni

Destaque para o visual vestido reto estruturado verde metálico com tiras grossas por cima de calças capri reluzentes de cor bronze. As peças com camadas continuaram em vestidos curtos de duas cores cobertos de cardigãs compridos de tecido de mangas curtas e saias com tops sobre camisas de mangas compridas e echarpes amarradas. Outra modelo desfilou com um biquíni revelador com padronagem em preto e branco, e outra com um biquíni dourado reluzente.