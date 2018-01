Selena Gomez completa 24 anos; veja evolução de estilo da cantora

A atriz e cantora Selena Gomez completa 24 anos nessa sexta-feira, 22. Foto: Reprodução/Facebook

Estrela da nova campanha da maison francesa Louis Vuitton, Selena Gomez completa 24 anos nesta sexta, 22. Ela começou a carreira cedo, como apresentadora do programa de TV infantil "Barney e seus amigos". Mais de 15 anos depois, Selena se tornou uma das mais populares cantoras da atualidade.

Apenas em 2016, conquistou os títulos de musa da Louis Vuitton e garota-propaganda da marca, embaixadora da Pantene na América Latina e pessoa mais seguida do Instagram, com mais 90,9 milhões de followers, e usária com a foto mais curtida da história da rede social, com 4,7 milhões de likes.

Além disso, está viajando com a turnê de seu novo álbum, Revival, tem dois singles no rancking Billboard 100, que classifica as músicas mais vendidas nos Estados Unidos e recém-estreou o filme "The Fundamentals of Caring" da Netflix, em que interpreta a adolescente rebelde Dot. Ao longo de tantos anos na mídia, seu estilo pessoal passou por uma transformação e tanto. Dos looks infantis e estampados que usava quando trabalhava no Disney Channel às mais recentes, e elogiadas, aparições no red carpet, confira a evolução do estilo da atriz e cantora.