Sasha Meneghel vai desfilar para a Coca-Cola Jeans

Sasha estará na passarela da Coca-Cola Jeans. Foto: Reprodução

Com 18 anos e morando em Nova York, Sasha Meneghel é a estrela do desfile da Coca-Cola Jeans, que acontece nesta sexta-feira, 28, no Parque Ibirapuera. Estudando na Parsons, uma das melhores faculdades de moda do mundo, Sasha ainda vai assinar uma linha exclusiva para a marca na próxima temporada.

E o desfile, que acontece às 20h30, promete causar tumulto: Xuxa e algumas atrizes estarão na fila A para conferir as novidades da Coca-Cola.