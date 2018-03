Sasha Meneghel estreia como estilista antes de iniciar faculdade de moda

Foto: Reprodução/Facebook

Prestes a embarcar para Nova York e iniciar seus estudos em uma faculdade de moda, Sasha Meneghel deixará o Brasil com seu primeiro contrato como estilista já garantido: ela assinará uma coleção da Coca-Cola Clothing.

A filha da apresentadora Xuxa Meneghel revelou a novidade durante a gravação do Programa do Porchat, na sexta-feira, 12. A entrevista deve ir ao ar no dia 24, quando a atração estreia na grade da Record.

Ainda não há muitos detalhes sobre a temática da coleção ou data de lançamento. Sasha, que completou 18 anos em julho, embarcará para Nova York nas próximas semanas e desenvolverá nos Estados Unidos a linha que levará a sua assinatura.

Ao E+, a assessoria de Sasha e da marca confirmara o envolvimento da jovem com a equipe criativa da Coca-Cola, mas ainda não há mais informações sobre o trabalho.