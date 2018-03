São Paulo recebe evento de moda e cultura plus size

A modelo plus size Fluvia Lacerda participará de uma roda de conversa no Pop Plus Foto: Divulgação

A maior edição do Pop Plus, feira plus size criada em 2012, ocorre nos dias 18 e 19 no Club Homs, em São Paulo. Criada pela jornalista Flávia Durante em 2012, o evento está em sua 13ª edição mas, pela primeira vez, terá espaço para receber três mil pessoas por dia e mais de 50 marcas de acessórios, lingerie e roupas femininas e masculinas do tamanho 46 ao 66. "Queremos mostrar que existem roupas plus size alternativas, sem ser caretas ou tradicionais", afirma Flávia.

Além das roupas, haverá também uma palestra com a modelo brasileira plus size Fluvia Lacerda, apresentações de DJs, dança, drag queens e um espaço com comidinhas especiais, como acarajés e cupcakes. O evento ocorre das 10h às 20h e a entrada custa R$ 5.