Saiba como doar o seu cabelo para instituições de caridade

ONGs fazem perucas com cabelo doado para pessoas com câncer. Foto: Divulgação/Metrô-DF

Está pensando em mudar o visual? Aproveite e faça uma boa ação. Doe o cabelo para instituições que o transformam em perucas para pacientes com câncer. A quimioterapia e a radioterapia, tratamentos mais usuais para curar a doença, provocam a queda do cabelo. Na maioria das vezes, ela é temporária, mas mexe com a autoestima das pessoas que estão tomando a medicação.

Para fazer a doação, é necessário ir a qualquer salão de beleza, prender o cabelo e cortar acima do elástico, com um comprimento mínimo entre 10 e 20 cm (dependendo da ONG). Os fios precisam estar secos e limpos. Depois, coloque em um saquinho e mande pelos correios ou entregue pessoalmente em alguma instituição responsável. Cabelos com química também são aceitos.

Onde doar:

São Paulo:

ONG Cabelegria - Avenida Parada Pinto, 3420, Bl. 06, Ap. 33, Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo - SP. E-mail: cabelegria@gmail.com

ONG Rapunzel Solidária - Al dos Maracatins, 976, São Paulo SP. E-mail: rapunzelsolidaria@gmail.com

Rio de Janeiro:

Banco de Perucas Laço Rosa - Rua Desembargador Isidro, 18, Sala 910, Tijuca, Rio de Janeiro - RJ. Tel: (21) 7974-8504

Minas Gerais:

Instituto Mário Penna - Rua Guaicuí, 20, 15 andar, Cidade Jardim, Belo Horizonte -MG.

Tel: 0800 039 1441

Espírito Santo:

Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer do Hospital Santa Rita de Cássia - Avenida Marechal Campos, 1579, Santa Cecília, Vitória - ES. Tel: (27) 3334-8058

Rio Grande do Sul

ONG Cabelaço - Caixa Postal 58, Canoas (RS), Cep 92010-300 - ou Av. Ceará, 1260, Bairro São João, Porto Alegre - RS

Santa Catarina

Banco de Perucas do Hospital Infantil Joana Gusmão - Rua Rui Barbosa, 152, Agronômica, Florianópolis - SC Tel:(48) 3251-9000

Paraná

ONG Atitude na Cabeça - Rua Francisco Rocha, 1544, Bigorrilho, Curitiba, PR. E-mail:atitudenacabeca@gmail.com

Mato Grosso

Associação de Amigos da Criança com Câncer de Mato Grosso - Rua do Caju nº 329, Alvorada, Cuiabá - MT. Tel: (48) 3025-0800

Pará:

ONG dos Ribeirinhos Vítimas de Acidente Motor (Orvam) - Avenida João Paulo II, Lote 134, Castanheira, Belém - PA. Tel: (91) 3231-1177. E-mail:contato@orvam.ogr.br

Bahia

ONG Fios de Esperança - Rua Plínio Moscozo, número 627, Ondina, Salvador - BA. Tel: (71) 3357-6800