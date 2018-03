Rappers Karol Conka, Mc Carol e LAY falam sobre empoderamento da mulher negra em campanha

Karol Conka e Mc Carol já se apresentaram juntas no festival Lollapalooza Foto: Reprodução/Instagram

Após falar de diversidade sexual, a Avon trata do empoderamento da mulher negra na campanha da máscara de cílios Big&Define. Na peça publicitária, batizada de #OQueTeDefine, as rappers Karol Conka, que participou da abertura da Olímpiada, LAY e a funkeira Mc Carol rimam sobre a importância de abrir os olhos para a diversidade. No vídeo, MC Carol diz: "Vou mostrar que ser negra e gorda é atitude". Assista abaixo.