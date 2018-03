O estilista Raf Simons é o novo diretor criativo da Calvin Klein. Na foto, ele acena após desfile da coleção de primavera/verão 2016 da Dior, grife que deixou no ano passado. Foto: AP Photo/Thibault Camus

A Calvin Klein confirmou nesta terça-feira, 2, que Raf Simons ocupará o cargo de diretor criativo das linhas femininas e masculinas da marca. O anúncio põe fim a meses de especulação sobre quem assumiria o posto, que começaram com a saída do brasileiro Francisco Costa da grife, em abril. Simons teria tido que esperar o fim da cláusula de não competição em seu contrato com a Dior, marca que deixou no ano passado de maneira surpreendente, já que vinha fazendo um trabalho elogiado.

"A chegada de Raf Simons significa um novo capítulo para a Calvin Klein", escreveu o diretor executivo da marca Steve Shiffman na página oficial do Facebook. "Desde o próprio Klein não tínhamos um visionário criativo na liderança, e eu estou confiante de que essa decisão vai guiar a marca e ter um impacto significativo em seu futuro. As contribuições excepcionais de Simons moldaram e modernizaram a moda como vemos hoje e, sob sua direção, a Calvin Klein vai solidificar sua posição como uma marca global de lifestyle."

A estreia de Simons na Calvin Klein será com a coleção de outono 2017, apresentada na temporada do ano que vem.