Quanto valem as roupas e acessórios usados pelas blogueiras na SPFW?

A blogueira Camila Coelho usou vestido da grife francesa 'Dior' para assistir aos desfiles da SPFW Foto: Reprodução Instagram

Sem dúvida alguma, as blogueiras são as figuras mais produzidas das primeiras filas e corredores da Semana de Moda de São Paulo (SPFW). As jovens que reúnem milhões de seguidores no Instagram usam roupas e acessórios que somam milhares de reais e podem custar mais caro que um carro popular.

Leia também: O melhor do street style da SPFW

Elas têm acesso a peças criadas pelos estilistas mais consagrados do Brasil, como Glória Coelho e Lolitta, mas o luxo não para por aí. As blogueiras também usam as principais grifes internacionais como Prada, Fendi, Pucci, Stella Maccartney e Louis Vuitton. Juntas elas somam 6.401.171 seguidores no Instagram e os looks custam R$ 66.786.

Entre as blogueiras selecionadas pelo 'Moda Estadão', o look mais caro chegou a cifra de R$ 38 mil e o 'menos luxuoso' custou R$ 7 mil . Veja as marcas e o preço das peças usadas pelas blogueiras na SPFW: