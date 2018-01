Projeto reúne jovens designers e estilistas renomados para incentivar processo manual

Jackson Araujo, idealizador do "Trama Afetiva." Foto: Patricia Araujo

A Fundação Hermann Hering organiza em outubro e novembro a “Trama Afetiva”, iniciativa que conta com Alexandre Herchcovitch, Marcelo Rosenbaum e Patrícia Centurion e visa orientar projetos de cunho afetivo e manual. O evento acontece em São Paulo, é idealizado pelo consultor Jackson Araujo e tem a colaboração das costureiras da ONG Cardume de Mães.

Em sua primeira edição, o projeto tem como principal objetivo promover uma experiência colaborativa de aprendizagem em reciclagem com foco em design, moda e empreendedorismo. Tudo para que o negócio se enquadra nas práticas da chamada "economia afetiva" - um modelo de produção e consumo voltado para a geração de valor e responsabilidade socioambiental por meio da ressignificação de processos e produtos.

“A indústria e o varejo precisam se aproximar das novas relações de criação, produção, educação e consumo”, diz o diretor criativo Jackson Araujo. “É necessário ficar atento à falta de sinergia entre o aprendizado formal de design e moda e a nova realidade de mercado. Nossa proposta é dar o start na formação de profissionais dentro desta nova visão de mercado.”

“Trama Afetiva” vai promover painel de estudos, imersão criativa e oficinas de produção para os participantes selecionados através do envio de portfólio. Os finalistas Carolina Kuhnen Ecco, Paula Franchi, Yae In Choi já iniciam o processo nesta segunda-feira, 17.

Como forma de amplificar o acesso, parte do conteúdo será transmitido ao vivo na página do projeto no Facebook. Os produtos serão feitos a partir de resíduos têxteis da Cia. Hering e farão parte de uma exposição no galpão do ateliê de Marcelo Rosenbaum, de 9 a 13 de novembro.