Por que tanto julgamento sobre a roupa de Marcela Temer?

A primeira-dama Marcela Temer no lançamento do "Criança Feliz." Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

Mulheres podem ser tão cruéis quanto os homens. E são. No caso da primeira-dama Marcela Temer, por exemplo, anda me espantando a falta de sororidade das camadas femininas em relação a ela. É claro que a figura da primeira-dama no mundo atrai holofotes. Não tem como não notar, não comentar o que faz, o que representa e, como se apresenta ao público a mulher do presidente da república. E, além disso, comentar sobre o que ela veste.

A última polêmica em relação a seu guarda-roupa foi vestido usado durante o lançamento do programa social Criança Feliz. O modelo mídi azul claro e branco foi, prontamente, apelidado por comentaristas políticos (homens e mulheres) de vestido de piquenique, vestido de princesa da Disney, versão brasileira da Frozen. Quanta maldade!

O vestido é da marca Iorane Rabello. Foto: REUTERS/Ueslei Marcelino

O vestido é criação da mineira Iorane Rabello, dona da marca Iorane. A estilista está em 800 multimarcas no País e possui lojas próprias em Belo Horizonte, São Paulo e Miami. No site da grife, o look custa R$ 1.689.

Se foi a melhor escolha? Talvez, não. Eu particularmente achei despojado demais para uma ocasião tão importante. Mas será que se ela tivesse usado um terninho tipo executiva ou algo super sem graça ela teria despertado menos comentários maldosos?

Aos 33 anos, com 1,72 m de altura, cabelos loiros, Marcela chama atenção e ponto. Bom, ela já foi massacrada nas redes sociais, pela imagem de mulher recatada que, realmente, sustenta. E os movimentos feministas, alguns ligados à oposição, colocam sua postura em xeque o tempo todo.

Mas acho importante notar que hoje a grande preocupação de seus assessores é a de afastar a da imagem de perua consumista e perdulária. E ela vem conseguindo com seus looks despretensiosos. O que numa época tão cheia de crises politicas e escândalos de corrupção, já é alguma coisa.