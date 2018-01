Outubro Rosa: faculdade de moda faz desfile com pacientes em tratamento de câncer de mama

Outubro é o mês oficial de concientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Foto: Divulgação/Tufi Duek

Será um desfile completo, com looks criados por estilistas, trilha sonora e público na primeira fila. Porém, em vez de modelos, as estrelas da passarela serão mulheres que lutam contra com câncer de mama. Mas especificamente, as pacientes em tratamento no Hospital Pérola Byington, de São Paulo.

Inspirada na história da artista mexicana Frida Khalo, a apresentação feita em parceria com o curso de moda da Universidade Anhembi Morumbi está marcada para sexta, 21, e tem como objetivo elevar a autoestima das mulheres e promover a conscientização sobre a importância do autoexame. “Encontramos na história de Frida as referências conceituais necessárias para a construção do projeto", afirma Eloize Navalon, coordenadora do curso de design de moda da faculdade. "Essa iniciativa traz a moda como promotora de inclusão social, apresentando uma coleção que contemple a valorização da beleza não padronizada, os saberes artesanais em novo contexto, o não desperdício de materiais, a reutilização e a cocriação."

As peças desfiladas levarão a assinatura de alunos e ex-alunos do curso. Também participam da ação os estudantes de produção musical, que cuidam da trilha sonora, e estética e cosmética, responsáveis pelo cabelo e maquiagem das modelos.