Organizadores cortam 'assalto' à Gisele Bündchen na abertura dos Jogos Olímpicos

Participação de Gisele Bündchen promete ser um dos pontos altos da abertura da cerimônia da Olimpíada Foto: JF Diorio/Estadão

Os organizadores da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro decidiram que vão deixar de fora a cena na qual um menino de rua simularia uma 'tentativa de assalto' a modelo Gisele Bündchen.

Durante o ensaio geral, que aconteceu essa semana no estádio do Maracanã, no Rio, essa cena foi apresentada à imprensa e causou uma repercussão negativa, relata a coluna Retratos da Vida. A proposta era fazer uma crítica ao preconceito, mas o resultado final não foi bem avaliado.

Está previsto que Gisele desfile em uma passarela futurista ao som da música Garota de Ipanema, durante a cerimônia de abertura.

A modelo se recusou a participar da abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, no entanto atendeu prontamente o convite de seu país de origem.

Gisele desembarcou no Rio de Janeiro nessa segunda-feira, 1, acompanhada dos filhos Benjamin e Vivian e de dois seguranças.