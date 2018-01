Olhos coloridos, beleza natural e bronzeado marcante se destacam no red carpet Emmy 2016

Claire Danes chamou atenção por conta do bronzeado. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Tapete vermelho é sempre uma fábrica de ideias para se inspirar na hora de montar um visual festa. E no Emmy Awards deste ano, que ocorreu no domingo, 18, em Los Angeles, não foi diferente.

A premiação, que contempla os melhores da TV americana, reuniu atrizes com ótimos looks e makes. Os vestidos foram exuberantes, coloridos e com muitos bordados (como o de Viola Davis, a incrível Annalise Keating de How To Get A Way With Murder que usou um longo pink da da Marchesa ).

Já a beleza apareceu mais contida: cabelos soltos e batons nude foram a preferência das convidadas, mas algumas exceções chamaram atenção no tapete vermelho. Kerry Washington usou seu cabelo natural, com bastante volume, Emily Ratajkowski e Maisie Williams ousaram nos olhos coloridos e Claire Danes chamou atenção por causa de seu bronzeado.