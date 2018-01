Decotes ousados são tendência. Veja como as modelos e atrizes estão usando

Kylie Jenner é fã do decote. Foto: Reprodução/Instagram

Os looks que valorizam os seios estão com tudo nesta temporada. Depois da mania do sideboob (decote que deixava as laterais à mostra) a moda agora é o underboob, que exibe a parte de baixo dos seios. Kylie Jenner, Kim Kardashian, Lady Gaga e Bella Hadid foram apenas algumas das que aderiram à tendência.

O decote oval de Juliana Paes já é sucesso. Foto: Reprodução

O tipo "oval", usado por Juliana Paes e outras atrizes no BrazilFoundation, na última semana, também chamou a atenção e causou burburinho na internet. O truque é uma boa ideia para vestidos de manga comprida, como o da atriz.

Isabeli Fontana deixou os mamilos à mostra com o top transparente. Foto: Reprodução

Outro clique que deu o que falar foi o da top Isabeli Fontana com top transparente e mamilos à mostra. E aí, será que a moda pega?

