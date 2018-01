Nove anos de Gossip Girl: confira 10 vestidos de festa para se inspirar

Blair Waldorf se casou com Chuck Bass com um vestido Elie Saab. Foto: Giovanni Rufino/The CW

A série Gossip Girl acaba de completar 9 anos - e está aí uma boa desculpa para relembrar os looks marcantes das personagens superfashionistas Blair Waldorf (Leighton Meester) e Serena Van der Woodsen (Blake Lively). Moradoras do Upper East Side, em Nova York, elas viviam uma vida de glamour, com vestidos de alta-costura, saltos altíssimos e, claro, fofocas, intrigas e eventos.

Foram tantas festas, casamentos e jantares de gala… E não eram só as duas que exibiam looks grifados. Lily Van der Woodsen (Kelly Rutherford), Jenny Humphrey (Taylor Momsen), Chuck Bass (Ed Westwick) e Nate Archibald (Chace Crawford) também ganharam destaque. Quer saber quais foram os 10 vestidos de festa inesquecíveis? Acesse a nossa galeria!