Nova campanha de marca plus size celebra as curvas reais

A nova campanha da Torrid valoriza corpos e tamanhos diferentes. Foto: Divulgação

Com 11 mulheres de biótipos diferentes estrelando a nova campanha, a Torrid, marca renomada no segmento plus size, lança uma linha que promete vestir corpos de todas as formas e tamanhos. As peças ainda estão em dia com todas as tendências da temporada, como os modelos rasgados e cropped.

No shooting, modelos, como Lyanna Lynette, blogueiras e até a atriz Adrienne C. Moore, a “Cindy”, da série “Orange is The New Black”, posam com looks total jeans. “Não existe um jeito melhor de mostrar o quanto temos orgulho da nova linha do que esta campanha, que comemora a beleza das mulheres”, contou Kate Horton, vice-presidente da Torrid, ao site Refiney69. “Elas representam a marca de uma maneira especial.”