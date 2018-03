‘Nós contamos histórias que encantam e elas viram produtos’, diz vice-presidente da Disney no Brasil

Close na estampa de peça da coleção masculina de inverno 2017 da Gucci, apresentada na Semana de Moda Masculina de Milão Foto: Reprodução/ Instagram

No desfile masculino da Gucci em Milão, na segunda-feira, 20, um personagem incomum para uma grife de luxo adulta chamou a atenção nas estampas: o Pato Donald. Fora das telas, os ícones da Disney invadem o mundo fashion não importa a época ou o tipo de marca. Aparecem em prints como no caso da Gucci. Ou são conceito para uma coleção inteira, como a mais recente da brasileira Isabela Capeto, inspirada em "Alice nos País das Maravilhas" e apresentada na última edição da São Paulo Fashion Week.

Aparecem até mesmo em campanhas, como uma de Stella McCartney, em que os personagens de Bambi surgiram ao lado das modelos. E estão em bolsas, sapatos e acessórios, como a linha de pingentes da Vivara dedicada aos lançamentos de filmes da empresa. "O setor têxtil é responsável pela maior parcela do mercado de licenciamentos no Brasil", afirma Miguel Vives, vice-presidente da Disney no Brasil. "Ele responde por 40% dos produtos." A seguir, o executivo fala mais de como funcionam as franquias e os licenciamentos da marca.

O Brasil tem cerca de 140 licenciados para produzirem produtos Disney. Que tipos de regras eles devem seguir?

Fazemos uma pesquisa sobre a empresa, visitamos e olhamos tudo de perto. Nós seguimos o International Labour Standard, então fazemos uma revisão do processo de produção inteiro. Só temos parceiros que conseguem provar que são os melhores do mercado, em todos os sentidos. E também priorizamos a produção local. No Brasil, 95% das empresas licenciadas são brasileiras e produzem tudo no País. Para a moda, isso é importante principalmente em relação à velocidade.

Os produtos passam por avaliação prévia da Disney?

Nós fazemos uma sugestão de que produtos poderiam ser desenvolvidos e eles enviam para nós as ideias dos produtos antes de produzi-los. Tudo precisa ser aprovado. Aí é que avaliamos se as cores estão boas, se a estampa tem a ver com o personagem, entre outros. Eles também só podem produzir nas fábricas cadastradas.

Há uma estimativa de quanto os produtos de vestuário da Disney movimentam por ano no País?

O maior mercado de licenciamentos no Brasil atualmente é o do setor têxtil, ele corresponde a mais ou menos 40% dos produtos. Esse é um número que está aumentando. Isso porque a Disney permite que um mesmo personagem, como o Mickey, estampe uma camiseta da Dolce&Gabbana ou algo que custe mil dólares, ou uma blusa mais simples por R$ 20. O que varia é a textura, o tecido, o estilo, mas o personagem é democrático, pode ser mostrado em uma peça supercara ou superbarata.

A que você atribui o sucesso dos produtos?

O que você precisa para ter um grande negócio: um bom conteúdo e a distribuição dele. E nós temos ambos, com um portfólio maravilhoso de princesas, o Mickey, os heróis da Marvel, e a distribuição na TV, no cinema, no rádio. A gente cria uma história, dela vem um personagem e daí um produto. Os produtos Disney são mais do que uma pelúcia, uma bolsa, uma camiseta. Em geral, você gosta do personagem e aí compra o produto relacionado a ele, você compra uma história. Nós contamos histórias que encantam e elas viram produtos, viram moda.

Quais desafios a marca enfrenta no mercado brasileiro?

A qualidade do produto brasileiro é muito boa. O maior problema está na taxa de importação de alguns materiais. Por um lado é ruim, porque dificulta trazer algumas coisas específicas, mas por outro ajuda o produto brasileiro a se desenvolver mais nos casos em que é muito caro trazer algo de fora. Um dos grandes desafios também tem a ver com o tamanho Brasil, é um País muito grande, alguém que produz no sul tem muita dificuldade de levar para o nordeste. O custo é muito alto.

A Disney se mantém como uma das principais influenciadoras na infância. Como vocês trabalham isso nos produtos?

Nossas histórias são cheias de mensagens positivas, de amor, de comprometimento e luta. Por isso acho que a Frozen foi super bem sucedida, não só no Brasil. Acho que tem muito a ver com as histórias das mulheres modernas. Elas são poderosas e lutadoras, têm um ideal e vão atrás dele.