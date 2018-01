Nina Dobrev e Winnie Harlow brilham no red carpet do EMA 2016

Nina Dobrev vestiu Elie Saab no EMA. Foto: AFP PHOTO / JOHN THYS

O EMA, premiação da MTV Europeia, aconteceu no domingo, 6, e contou com atrizes, modelos e cantoras em seu red carpet. Entre as mais bem-vestidas da noite estão Nina Dobrev, que apostou em um look lilás Elie Saab acinturado, e Winnie Harlow, de vestido preto Roberto Cavalli rendado com transparências. A top Jourdan Dunn também deixou a pele à mostra com uma produção da Balmain.

O evento foi foi apresentado por Bebe Rehxa e teve shows de Shawn Mendes, Bruno Mars, OneRepublic e Green Day. A cantora Anitta ganhou o prêmio de melhor artista brasileira.

Acesse a nossa galeria e confira os looks de quem passou pelo tapete vermelho.