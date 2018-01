Nasce uma fashionista: Titi, filha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, é superestilosa

Óculos escuros, lenços e estampas em um dos primeiros cliques de Titi no Brasil. Foto: Reprodução/Instagram

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso se apaixonaram pela pequena Chissomo, de 3 anos, em uma viagem ao Malauí, na África. Hoje filha do casal e apelidada de Titi, a menina faz sucesso nas redes sociais e derrete os internautas. Vaidosa, como a mãe já declarou publicamente, Titi adora lenços e estampas e aparece sempre com looks estilosos. Confira em nossa galeria os momentos da minifashionista.

