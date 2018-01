Nápoles vira cenário de desfile da Dolce & Gabbana

A grife italiana se inspirou em Sophia Loren para criar a coleção de Alta Moda apresentada em Nápoles Foto: Reprodução/ Facebook

O que acontece quando Dolce & Gabbana se inspiram em Sophia Loren? O desfile mais italiano de todos os tempos! Para apresentar sua Alta Moda em Nápoles, terra natal da pizza, dos presépios, de Sophia Lauren e onde Diego Maradona fez história, os estilistas Domenico Dolce e Stefano Gabbana interditaram a Via San Gregorio, um dos principais pontos turísticos da cidade. Na passarela improvisada ao ar livre, 100 modelos desfilaram vestidos barrocos, góticos, divinos e profanos.

Em meio a bordados luxuosos e florais exuberantes, a camisa 10 usada por Maradona foi uma surpresa engraçada e apareceu combinada com uma linda saia de gala. Pela primeira vez, a dupla incluiu jeans na coleção de Alta Moda e deixou o desfile aberto ao público, que aplaudia a cada look, o que deu um sabor ainda mais especial ao show. Confira galeria com os melhores looks da noite.