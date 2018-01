Naomi Campbell lidera desfile ousado da Versace em Milão

Naomi Campbell roubou a cena no desfile de verão 2017 da Versace. Foto: REUTERS/Alessandro Garofalo

Como fez na coleção masculina, a diretora artística Donatella Versace abriu o desfile de primavera-verão da grife com blusões em verde, roxo e azul. Eles foram combinados com calças legging, mochilas e vestidos em tecidos tecnológicos, dando um ar esportivo aos looks da coleção, principalmente em preto arroxeado e verde.

Outras partes do desfile incluíram criações plissadas com detalhes de malha, vestidos de seda fluidos e saias com estampas geométricas. Em uma rara aparição, Naomi Campbell desfilou um look de inspiração esportiva, com uma saia envelope com camadas azuis e vermelhas e uma blusa de zíper combinando. A top usou botas de amarrar também com os tons azul e vermelho na altura do joelho e uma mochila.