Nada de cashmere: Doria troca visual 'coxinha' pelo descolado no primeiro debate de TV

Dória troca visual coxinha pelo "descolado" no primeiro debate de TV Foto: JF DIORIO/ESTADÃO

Começaram os debates eleitorais dos candidatos à prefeitura de São Paulo e o empresário João Doria Jr. chamou a atenção por seu visual na noite de segunda, 22, no programa da Band: camisa branca, cardigã preto, jeans da mesma cor, sapatênis e um casaco de náilon. Nada de terno e gravata. Nem de cashmere.

O cashmere de Doria já vem causando polêmica há algum tempo - quando ainda era pré-candidato, no ano passado, ele foi orientado por marqueteiros e consultores a maneirar nas malhas de gola V. Elas são caríssimas, bem cortadas e se tornaram sinônimo de "guarda-roupa coxinha".

Com motivo: um suéter do material, feito por uma marca brasileira especializada, custa a partir de R$ 800. Isso porque o cashmere puro é obtido do pelo de uma cabra que vive na cordilheira do Himalaia. Por que vale a pena investir em uma malha de cashmere? Porque o tecido é quente no inverno e fresco no verão - ou seja, um curinga. Talvez não para um político que queira se distanciar da imagem elitista.

Outros candidatos

No mesmo debate, a candidata do PMDB, Marta Suplicy, usou um conjunto caramelo, com calça e blazer de alfaiataria, camisa branca e brincos de pérola. Mas, nas redes sociais, os comentários foram sobre o cabelo cheio de spray da ex-prefeita, como também sobre as possíveis intervenções estéticas em seu rosto. Já os outros participantes, optaram pela combinação esperada de terno e gravata. O candidato à reeleição Fernando Haddad, do PT, apostou no tradicional costume preto; Celso Russomano, do PRB, preferiu a padronagem risca de giz; e Major Olímpio, do Solidariedade, escolheu um terno cinza, enfeitado por um broche com as bandeira da cidade de São Paulo e do Brasil.