Na SPFW, Sophia Abrahão fala sobre Sérgio Malheiros: ‘o próximo passo é o casamento’

Os atores Sérgio Malheiros e Sophia Abrahão estão juntos há dois anos Foto: Reprodução Instagram

A atriz e cantora Sophia Abrahão desfilou nesta quarta-feira, 26, na Semana de Moda de São Paulo (SPFW) pela marca Vitorino Campos. Na passarela, ela foi discreta e quase não usava maquiagem como as outras modelos. Mas após o desfile, ela deu entrevistas a jornalistas enquanto era maquiada. Sophia falou sobre a participação no quadro ‘Dança dos Famosos’, do Faustão, e a respeito do relacionamento com o ator Sérgio Malheiros: “o próximo passo é o casamento”.

O casal está junto há dois anos e, segundo Sophia, eles já têm uma vida juntos no Rio de Janeiro. “A gente está junto para ficar para sempre!” E o sonho de casar na igreja? “Zero! Não existe”, responde a atriz. No entanto, ela conta que Sérgio é mais tradicional e romântico e, provavelmente, queira fazer uma festa íntima para familiares.

Falando da vida profissional, ela contou que emagreceu dois quilos com os ensaios do quadro ‘Dança dos Famosos’, do Domingão do Faustão, na rede Globo. “É um aeróbico diário, ensaiamos duas horas por dia.” Participar da atração também fez com que ela repensasse seus trabalhos como cantora, agora ela quer incluir mais coreografias em seus shows e clips.

A dança agora complementa a rotina de exercícios da artista que já faz musculação e corrida. “Dieta para mim é um problema, então me esforço com os exercícios”, diz Sophia.