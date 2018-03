Mulher faz 'dança louca' em nova campanha de perfume

Em filme dirigido por Spike Jonze, a marca Kenzo quebra estereótipos ao substituir a imagem de mulher femina e sexy dos comerciais tradicionais Foto: Reprodução/Youtube

Os diretores criativos da Kenzo, Carol Lim and Humberto Leon, decidiram inovar na campanha de sua mais nova fragrância, a World. Dirigido por Spike Jonze (de "Quero Ser John Malvitch" e "Her"), o filme começa com uma mulher em uma festa formal e chique até que a música "Mutant Brain", criada por Sam Spiegel e Ape Drums especialmente para a campanha, começa a tocar e tudo muda de figura.

Na batida eletrizante do som, Margareth Qualley, atriz e bailarina que estrela o vídeo, faz uma dança louca e caras e bocas insanas. A coreografia é de Ryan Heffington, que também criou a dança do clipe Chandelier, da cantora da Sia. "Quando nós pensamentos sobre propagandas de perfumes, sempre lembramos de uma garota bonita com um frasco. Esse clipe é o oposto disso. É muito multifacetado e diferente; deixa o espectador surpreso", declarou Margaret.

