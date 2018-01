Modelos Alessandra Ambrosio e Adriana Lima serão correspondentes do canal NBC na Olimpíada do Rio

As brasileiras Alessandra Ambrosio e Adriana Lima são modelos da grife Victoria's Secret Foto: REUTERS/Lucas Jackson

As modelos brasileiras Alessandra Ambrosio e Adriana Lima serão correspondentes especiais do canal americano NBC durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. As tops vão mostrar as comidas típicas e tradições culturais do Brasil em um programa especial. "O esporte corre no sangue dos brasileiros", disse Adriana em entrevista ao portal da revista People.