Modelo trans usa vestido com as bandeiras dos países onde é crime ser gay

A modelo holandesa Valentijn De Hingh usou vestido feito com as bandeiras dos países onde a homossexualidade é considerada crime. Foto: Reprodução/Instagram

Para combater o preconceito e a homofobia, a modelo holandesa Valentijn De Hingh usou no último dia 05 um vestido feito com as bandeiras dos 72 países onde a homossexualidade é considerada crime. Criada pelo estilista Mattijs Van Bergen, a peça chamou a atenção durante o EuroPride, parada gay que promove a visibildade das lutas LGBT, em Amsterdã. Em seu instragram, Valentijn afirmou que cada país que mudar sua legislação a respeito disso terá sua bandeira substituída por uma flâmula do arco-íris, símbolo da comunidade LGBT.