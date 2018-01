Modelo faz campanha pelo fim do termo 'plus size'

Stefania Ferrario. Foto: Reprodução/Instagram

Stefania Ferrario tem 23 anos e é modelo desde os 16. Considerada plus size, a australiana lançou uma campanha em seu Instagram para que o termo seja extinguido do mercado de moda.

Em suas redes sociais, que contabilizam mais de 370 mil seguidores, ela fala sobre o quanto se sente incomodada em ser chamada de "plus" e como isso pode abalar a autoestima de todas as meninas que são influenciadas pela indústria da moda.

A "#DropThePlus" (abaixo o mais) acompanha o seu depoimento e é o mote da campanha, que já ganhou muitas adeptas.

"Eu sou uma modelo ponto final. Infelizmente, na indústria da moda, se você usa acima do tamanho 4 dos Estados Unidos, você é considerada plus size, e eu sou frequentemente classificada como uma modelo 'plus size'. Eu não acho isso empoderador. Alguns dias atrás, @ajayrochester chamou a indústria para atentar para o uso do termo 'plus size' mostrando que é 'nocivo' chamar uma modelo de 'plus' e prejudicial para a mente das jovens garotas. Eu apoio completamente Ajay e concordo com ela. Vamos ter modelos de todas as formas, tamanhos e etnias e deixar pra lá os rótulos. Eu não me orgulho de ser chamada de 'plus', mas eu me orgulho de ser chamada de 'modelo', que é a minha profissão!".

"Faz um pouco mais de um ano que eu lancei o movimento #DropThePlus. Para aqueles que não sabem, o #DropThePlus tem o intuito de acabar com o termo "plus size" na moda. As modelos que usam acima do tamanho 4 dos Estados Unidos são automaticamente rotuladas de plus size, mesmo que o tamanho médio de roupas que as mulheres usam nos Estados Unidos seja entre 12 e 14. As jovens são muito influenciadas pela indústria da moda e ver que modelos que usam o seu tamanho ou números menores chamadas de plus size faz com que elas acreditem que os seus corpos são maiores do que deveriam e que isso não é 'normal'. É um formato extremamente prejudicial e enganoso 'organizar' mulheres (e homens) através uma série de questões de imagem corporal. Devemos ter modelos de todos os tamanhos e formas, sem segregar e falsamente rotular. Somos modelos ponto final. #DropThePlus viralizou e chegou aos meios de comunicação mais importantes do mundo, com o apoio unânime. Desde então, a maioria das agências de modelos trocaram o termo "plus size" por "curvilíneo", ou mudaram as modelos com mais curvas para a categoria principal sem qualquer segregação. Este é um enorme passo para a aceitação do corpo e da igualdade. Infelizmente nós continuamos a ver o "plus size" nos meios de comunicação e lojas... então ainda há trabalho a ser feito!