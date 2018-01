Brasileira transexual se torna porta-voz de marca de cosméticos

Valentina Sampaio (de vestido branco) agora faz parte de um grupo que reúne modelos e atrizes renomadas Foto: Reprodução

A modelo cearense Valentina Sampaio, de 20 anos, é a mais nova porta-voz da L’Oréal Paris. No Brasil, ela é a primeira transexual a representar a marca internacional. Ela entra para um time que já tem modelos e atrizes como Grazi Massafera, Juliana Paes, Isabeli Fontana, Taís Araújo, Sophia Abrahão, Emanuela de Paula e Ágatha Moreira. Assista “Loucas por Cabelos”, primeira propaganda em que Valentina contracena com as porta-vozes já consagradas:

“Estou muito feliz e emocionada de ter encantado L’Oréal Paris e, hoje, poder fazer parte deste time incrível de porta-vozes, ao lado de mulheres tão lindas e engajadas. Tenho muito a agradecer a marca pela oportunidade e reconhecimento!”, diz a modelo.

A modelo transexual também já foi a estrela da campanha do Dia da Mulher da L’Oréal Paris Foto: Divulgação

Com a escolha de da transexual para ser uma de suas garota-propaganda, a empresa que deixar claro que valoriza a diversidade e pretende democratizar a beleza. “Realmente acreditamos que todas as mulheres valem muito, e a beleza vai muito além do que ela é por fora. O que mais importa é o que vem da alma. Assim, escolhemos a Valentina como uma das muitas representantes que essa diversidade poderia ter, além de ela ser também um exemplo inspirador de muita força, determinação e autoconfiança.”, destaca André Albarran, Diretor de Marketing de L’Oréal Paris.

Valentina Sampaio começou a carreira de modelo aos 16 anos de idade. Neste ano, ela foi a estrela da campanha do Dia da Mulher da L’Oréal Paris.