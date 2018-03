Michelle Obama usa vestido criado por stylist de Lady Gaga em jantar oficial

Em um jantar oficial na Casa Branca para Singapura, Michelle Obama usou um vestido criado pelo stylist de Lady Gaga. Foto: Al Drago/The New York Times

Continuando com os esforços para alavancar as carreiras de jovens estilistas americanos, a primeira-dama americana Michelle Obama usou um vestido assinado por Brandon Maxwell, talvez o estilista mais novo e incensado que ela apoiou até agora, em um jantar oficial na Casa Branca para Singapura na terça-feira, 3.

Foi a primeira vez que Michelle vestiu uma peça assinada por ele, que sequer alcançou status de marca e ainda é um nome novo no mundo fashion. Ele é, no entanto, conhecido por ser o sylist da Lady Gaga e por ter criado o macacão que ela usou na cerimônia do Oscar.

(É interessante notar que o vestido de Michelle - tomara que caia, branco, com dobras meio Art Deco no colo e nos lados - era parecido com a peça usada pela cantora no Oscar. Ela também era branca, tomara que caia e tinha dobras, embora calças substituíssem a saia.)

Maxwell, 31, também foi o finalista em 2016 ao prêmio LVMH para jovens estilistas, um dos mais importantes da indústria. Ele também venceu o prêmio Swarovski para roupas femininas na premiação do Conselho de Estilistas Americanos (CFDA) em junho, no qual ele deu um dos discursos mais emocionantes da noite.

"Eu era muito gay, em uma cidade muito pequena, e tudo o que eu tinha eram as mulheres na minha vida que me deixavam vesti-las e experimentar roupas nelas", disse. "Isso me dava motivação", acrescentou, admitindo que é tão novo na cena (seu primeiro desfile foi em setembro do ano passado) que sequer era membro do CFDA até aquele mês.

Maxwell soube que Michelle usou seu vestido no jantar quando estava na Áustria com a Swarovski, parte do prêmio do CFDA. Ele publicou uma foto no Instagram com o comentário "um momento cheio de orgulho para mim e meu time".

Também foi, devemos dizer, um momento muito eficaz para alcançar uma nova audiência e aumentar o reconhecimento do nome dele.

A escolha de Michelle em usar uma peça de Maxwell está de acordo com a sua decisão de usar um vestido de outro estilista jovem que é relativamente novo em seu guarda-roupa: Christian Siriano, cujo vestido azul chamou a atenção na Convenção Nacional Democrata e deu apoio ao discurso poderoso de Michelle.

Ela também dá continuidade à surpreendente tendência de vestir branco, depois de Melania Trump e Hillary Clinton nas convenções. Pode ser coincidência, mas é como dizem: uma vez é uma casualidade, duas vezes é uma coincidência, três vezes é uma tendência. Especialmente três vezes em três semanas.

Nós temos uma tendência, pessoal. Pelo menos até o dia do trabalho (neste ano, será comemorado nos EUA no dia 5 de setembro).