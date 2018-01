O estilo de Michelle Obama: primeira-dama é capa de revista de moda americana

Michelle Obama no ensaio de capa da InStyle americana. Foto: Reprodução/Twitter

Depois de inspirar mulheres do mundo todo durante os oito anos do mandato de Barack Obama como Presidente dos Estados Unidos, Michelle Obama está prestes a deixar a Casa Branca. Engajada, fashionista e antenada, a primeira-dama americana é a cover girl da InStyle de outubro. Em entrevista à revista, ela comemora o sucesso do projeto Let Girls Learn, iniciativa do governo americano para garantir educação para meninas adolescentes.

"No total, 62 milhões de meninas em todo o mundo não estão na escola e a primeira coisa que eu penso é que eu poderia ter sido uma delas”, diz Michelle. “Há lugares no mundo onde as famílias não acreditam que as mulheres são dignas de educação. Os pais economizam dinheiro e enviam seus filhos para a escola, mas acreditam que é mais importante para as filhas ficar em casa, se casar cedo, cuidar das galinhas, cozinhar e limpar.”

Capa de outubro da edição americana da InStyle. Foto: Reprodução/Twitter

Sobre o desejo do anonimato, ela conta que espera recuperar uma rotina normal. "Nós sabemos que vai demorar algum tempo, mas eu sempre brinco que o meu sonho é abrir a porta da frente de casa e sair sem nenhum aviso ou segurança”, diz. “Vai ser bom abrir o jornal, olhar a primeira página e saber que você não é responsável pelas manchetes.”

O estilo elegante de Michelle também ficou marcado por ser democrático - a primeira-dama usou algumas vezes vestidos de lojas de departamentos (que esgotaram horas depois de suas aparições!). “Eu não me preocupo com tendências. O que fica bem em uma rainha das selfies de 18 anos não combina com uma primeira-dama de 52 anos mãe de adolescentes”, dispara. “Meu estilo é muito casual. Gosto de camiseta e jeans. Também amo cores e peças confortáveis.”