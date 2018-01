Michelle Obama brilha no último jantar oficial da Casa Branca

Michelle Obama usou vestido Versace em seu último jantar de Estado Foto: Al Drago/The New York Times

Michelle Obama fez história na Casa Branca, não só por ser a primeira mulher negra a viver ali, mas também por redefinir a imagem da primeira-dama norte-americana.

E no último jantar oficial de Barack Obama como presidente dos Estados Unidos, ela decidiu usar um look memorável. Assinado pela estilista italiana Donatella Versace, o vestido rosé brilhante, com decote assimétrico e drapeado na cintura, mostra como Michelle evolui - e passou a ousar - em termos de estilo.

Em comunicado divulgado pela Versace, Donatella falou da experiência de criar um traje tão especial: "Estou honrada com a oportunidade de vestir a primeira-dama dos Estados Unidos. Obrigada, Michelle, por todas as coisas que você fez pela América e pelo resto do mundo, para as mulheres dos EUA e de todo o planeta."