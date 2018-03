Metallica estrela campanha de marca italiana

A banda americana Metallica posou para fotos da Brioni, inspiradas na música 'Bohemian Rhapsody', do Queen Foto: Divulgação

O Metallica está na moda. A banda de heavy metal americana estrela a nova campanha da grife italiana Brioni. Na primeira campanha do estilista Justin O'Shea, que assumiu a direção criativa da marca em março deste ano, os integrantes do Metallica aparecem usando ternos em fotos inspiradas na música "Bohemian Rhapsody", do Queen. Elas foram clicadas em San Francisco pelo fotógrafo Zackery Michael e divulgadas na quinta-feira, 29.

Em seu site, a banda escreveu: "Nós estamos mais do que emocionados por termos sido convidados para ser o rosto da poderosa marca italiana de luxo Brioni para a primeira campanha dirigida por seu novo diretor criativo, o supercool Justin O'Shea."