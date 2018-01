Marina Ruy Barbosa usa look de 17 mil reais em passeio no shopping

Marina Ruy Barbosa já mostou a bolsa Palazzo Empire no seu Instagram Foto: Reprodução/Instagram

No último final de semana, Marina Ruy Barbosa foi clicada passeando no shopping com sua mãe usando um look aparentemente simples: camisa e short jeans, bolsa de mão e sandálias rasteiras. Porém, os preços das peças não são nada básicos. O clássico chinelo de couro Oran, da marca francesa Hermés, está à venda no site da grife por US$ 710, cerca de R$ 2.200. Já a bolsa, uma Palazzo Empire, da italiana Versace, custa R$ 15 mil nas lojas da grife no Brasil.

A atriz usou look de mais de 17 mil reais em passeio no shopping Foto: Reprodução/Instagram