Marchesa se inspira na natureza em sua coleção de verão 2017

Desfile de verão 2017 da Marchesa, que aconteceu no dia 14 de setembro. Foto: REUTERS/Lucas Jackson

A dupla de estilistas à frente da Marchesa, Georgina Chapman e Keren Craig, apresentou uma linha vaporosa e feminina que disseram ter sido inspirada pela "jornada do dia".

Leia também: Em Cannes o mundo da moda se torna a própria estrela

As modelos exibiram vestidos translúcidos em vários tons pastel, e números iridescentes de renda decorados com organza leve logo cederam espaço a peças com tons de azul e preto mais escuros representando a noite.

"Realmente é uma homenagem à natureza, a ideia de olhar o nascer do sol e atravessar o dia até o por do sol, refletindo as cores", disse Chapman.