Marcela Temer veste look claro para desfile militar de 7 de setembro

Marcela Temer entre e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, e o presidente da República Michel Temer. Foto: REUTERS/Adriano Machado

Foi difícil não notar a presença de Marcela Temer entre o presidente da República Michel Temer, de 75 anos, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, de 68, durante o desfile de 7 de setembro em Brasília. Aos 33 anos, com 1,72 m de altura, cabelos loiros soltos e um vestido de tricoline branco, Marcela trouxe frescor à cena. Estava simples, com modelo 100% algodão, assinado pela estilista Luisa Farani, que é de Brasília e vende suas roupas com exclusividade na multimarca Ortiga. Ao mesmo tempo estava adequada. “Ela escolheu bem”, avalia a consultora de moda Carla Raimondi. “É um vestido godê bonito, com a cintura marcada, o comprimento certo, abaixo do joelho. Achei que conferiu feminilidade ao visual.”

O decote canoa trazia uma abertura frontal diferente, deixando o colo à mostra, e foi ajustado sob medida a pedido de Marcela. A maquiagem leve e o cabelo displicente dava um ar de naturalidade. “Ela cumpriu o protocolo de maneira bem despretensiosa. E foi, justamente, essa despretensão que trouxe sofisticação ao look”, diz Carla. A peça custou 610 reais e foi escolhida pessoalmente por Marcela, que costuma prestigiar estilistas brasileiros - Martha Medeiros é uma de suas favoritas.

Marcela Temer veste look Luisa Farani no desfile de 7 de setembro, em Brasília. Foto: DIDA SAMPAIO/ESTADAO

Luisa Farani, que tem 30 anos e criou sua marca há menos de dois, vem fazendo sucesso entre artistas, blogueiras e personalidades. Já vestiu a atriz Taís Araújo, a cantora Anitta, a blogueira Camila Coutinho e, olha a ironia, a atriz Leticia Sabatella, que recentemente foi ciritcada por manifestantes pró-Temer por ter participado de atos contra o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. “Fico muito feliz que minha roupa esteja sendo procurada”, diz a estilista Luisa. “Acho que foi a primeira vez que Marcela usou um vestido meu e adorei a escolha que ela fez. Para mim, Marcela transmitiu um clima de paz vestindo branco”, diz.