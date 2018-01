Marcas brasileiras participam de semana de moda da Colômbia

A grife de lingerie Leonisa é uma das marcas que fazem desfile no Colombiamoda Foto: Divulgação

O Brasil será representado na semana de moda da Colômbia pela fabricante de denim Santista Jeanswear e pela grife Carmen Steffens. O evento, que comçou nesta segunda, 25, em Medellín, ocorre até quinta, 28. Na terça, 26, a gerente de comunicação e moda da Santista, Sueli Pereira, fará uma palestra sobre as tendências de jeans para o inverno de 2017. A participação da Carmen Steffens será na passarela: a marca apresentará a sua coleção na quarta-feira, 26.

A Colombiamoda reúne três setores importantes da indústria damoda: passarela, pesquisa e feira de negócios. No total,a fashion week terá desfiles de 30 marcas, entre estilistas renomados na América Latina e jovens talentos. A apresentação de abertura será nesta segunda-feira, 25, e tem a assinatura de Jorge Duque.

Outros destaques da passarela são as coleções da marca esportiva New Balance em parceria com Pilatos, e da grife de lingerie Leonisa, que costuma trazer uma modelo internacional e causar um furor digno de uma Victoria Secret’s latina. Em 2015, a brasileira Isabeli Fontana foi a escolhida e celebrada no desfile de roupas íntimas.

No pavilhão do conhecimento, no qual são apresentadas oficinas e pesquisas da área de moda, Tendências de jeans, fotografia de moda, tecnologia vestível e caracterização de personagens para o cinema são alguns dos temas explorados. Mais de 650 empresas estarão na exibição comercial e são esperados cerca de 13 mil compradores nacionais e internacionais.