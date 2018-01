Marcas abrem casas e lojas especiais no Rio para a Olimpíada

Cronometrista oficial dos Jogos, a relojoaria Omega preparou um espaço superexclusivo para o evento Foto: Divulgação

Entrando no clima dos Jogos Olimpícos do Rio de Janeiro, que começam na próxima sexta-feira, 5, marcas brasileiras e estrangeiras montaram espaços e lojas especiais para o evento.

A carioca Farm se instalou no Istituto Europeo di Design, na Urca, em um ambiente despojado que tem a cara da grife carioca. Com investimento de R$ 3 milhões, o local terá uma programação com eventos de gastronomia, cinema, música, moda e, é claro, esporte.

A partir deste domingo, 31, a Casa Farm ficará aberta gratuitamente ao público todos os dias, das 10h às 23h, durante um mês. Além de sediar oficinas, o espaço terá ainda um espaço de beleza das marcas Quem Disse Berenice e The Beauty Box, além de pop up stores das grifes Fábula e Foxton, que pertencem ao grupo de moda Soma, assim como a Farm.

Cronometrista oficial dos Jogos, a relojoaria Omega preparou um espaço superexclusivo para o evento. A marca suíça revitalizou a Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema, que será seu QG durante a Olimpíada. Lá, os convidados da grife poderão conhecer salas temáticas dedicadas ao mundo dos relógios. A Casa Omega ficará aberta entre os dias 6 e 21 de agosto, das 11 à uma da manhã, com acesso restrito a convidados e atletas.

No Club France, espaço montado para celebrar o país europeu, a Lacoste terá uma loja temporária com coleções exclusivas inspiradas no mundo dos esportes e criadas especialmente para os Jogos Olímpicos do Rio. No local, haverá eventos de gastronomia, festas e exibição das competições em telões. Vai funcionar do dia 5 ao dia 21, do meio dia às duas da manhã, com entrada permitida por meio de compra online de ingressos que custam R$ 20 em clubfrance.com.br.

E, entre os dias 4 e 21, modelos de tênis New Balance vendidos exclusivamente no exterior poderão ser comprados em uma loja temporária da grife esportiva cool montada em Ipanema. O espaço vai funcionar todos os dias no período, das 10 às 20h.