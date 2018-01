Marca lança linha de batons inspirada em Gilmore Girls

A dupla de Gilmore Girls. Foto: Divulgação

A marca americana Urban Tee acaba de lançar uma linha de batons inspirada em Gilmore Girls. A série está com estreia marcada na Netflix para o dia 25 de novembro e vem causando burburinho na internet. A coleção que homenageia Rory e Loralai tem três batons, que custam em média 17 reais. E a notícia boa é que os produtos podem ser entregues no Brasil.

Os lip balms foram batizados com nomes que remetem aos momentos e episódios marcantes da série. O Java Junkie tem gosto de café e relembra o quanto mãe e filha adoravam a bebida. O Spring Break combina com a viagem universitária de Rory. E, por último, o Vicious Trollop, que tem a ver com uma conversa entre Lorelai e Emily, sua mãe.