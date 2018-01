Sem retoques: marca de lingerie lança campanha com mulheres reais

Nova campanha da Lonely Lingerie. Foto: Reprodução/Instagram

A marca neozelandesa Lonely Lingerie acaba de lançar uma campanha com 9 mulheres que não são modelos. Todas as fotos foram divulgadas sem nenhum retoque em celebração à beleza real.

No time estão estilistas, uma bailarina, uma modelo trans, uma designer, uma artista e até a mãe do fotógrafo responsável pelo shooting. A marca afirmou ser a favor da diversidade e do fim da "vergonha" do próprio corpo.

Nós adoramos a iniciativa!

Jani for Lonely. A portrait series with June Canedo & Zara Mirkin. #LonelyLingerie Uma foto publicada por Lonely Lingerie (@lonelylingerie) em Out 8, 2016 às 2:48 PDT

Rogeria for Lonely. A portrait series with June Canedo & Zara Mirkin. #LonelyLingerie Uma foto publicada por Lonely Lingerie (@lonelylingerie) em Out 7, 2016 às 6:31 PDT

Georgia for Lonely. A portrait series with June Canedo & Zara Mirkin. #LonelyLingerie Uma foto publicada por Lonely Lingerie (@lonelylingerie) em Out 7, 2016 às 2:03 PDT

Anna for Lonely. A portrait series with June Canedo & Zara Mirkin. #LonelyLingerie Uma foto publicada por Lonely Lingerie (@lonelylingerie) em Out 6, 2016 às 9:32 PDT

Aurel for Lonely. A portrait series with June Canedo & Zara Mirkin. #LonelyLingerie Uma foto publicada por Lonely Lingerie (@lonelylingerie) em Out 6, 2016 às 5:13 PDT

Marcela for Lonely. A portrait series with June Canedo & Zara Mirkin. #LonelyLingerie Uma foto publicada por Lonely Lingerie (@lonelylingerie) em Out 6, 2016 às 1:19 PDT

Karley for Lonely. A portrait series with June Canedo & Zara Mirkin. #LonelyLingerie Uma foto publicada por Lonely Lingerie (@lonelylingerie) em Out 5, 2016 às 2:25 PDT

Paloma for Lonely. A portrait series with June Canedo & Zara Mirkin. #LonelyLingerie Uma foto publicada por Lonely Lingerie (@lonelylingerie) em Out 5, 2016 às 2:24 PDT