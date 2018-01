Marca carioca é acusada de machismo por causa de estampa de camiseta

A camiseta Only Bronze foi retirada de circulação após criticas dos internautas. Foto: Divulgação

A marca carioca Foxton, especializada em moda masculina, chamou atenção nas redes sociais por conta de uma de suas estampas. A camiseta, que faz parte da coleção em homenagem aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, traz uma foto de mulheres de biquíni tomando sol de costas com o texto "Only Bronze". Desde que apareceu nas redes sociais, o look tem feito barulho. Internautas chamaram a marca de machista e alegaram que a mensagem da peça incentiva o turismo sexual.

A foto foi apagada das redes sociais da Foxton e a marca anunciou a retirada do produto do mercado. "Devido a discussão referente à divulgação da foto da camiseta Only Bronze, a Foxton comunica que em momento algum teve a intenção de criar qualquer tipo de polêmica e, para não causar nenhum desconforto aos seus clientes, recolheu todas as peças de suas lojas e retirou o produto do seu e-commerce."