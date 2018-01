Marca alemã de maquiagem orgânica e vegana chega ao Brasil

Alana Rox do programa 'Diário de uma vegana', do canal de TV GNT, é embaixadora da Baims no Brasil Foto: Divulgação

A marca alemã de maquiagem Baims começa a ser vendida e produzida no Brasil, ampliando o mercado de produtos de beleza sustentáveis no País. A linha, que é orgânica e vegana, reúne produtos como batom, gloss, bb Cream, base, primer, blush, bronzer, iluminador, corretivo, máscara para cílios, delineador e sombra.

Os itens também têm propriedades anti-idade e clareadoras e podem ser comprados pelo site e na Esmell, do Leblon, no Rio de Janeiro. Os cosméticos são desenvolvidos em Frankfurt, na Alemanha, e industrializados em Santa Catarina a partir de a matéria-prima orgânica e sem testes em animais.

"Primeiro me apaixonei pelos produtos e depois recebi o convite para ser embaixadora da marca, justamente, porque me encantei pela qualidade de tudo", afirma Alana Rox, apresentadora do programa 'Diário de uma Vegana', do canal de TV GNT, e embaixadora da Baims no País.

A linha orgânica e vegana reúne produtos para pele, olhos e boca Foto: Divulgação

No Brasil, outra opção sustentável na área de beleza é a marca de cosméticos britânica Lush. Os produtos artesanais e orgânicos estão disponíveis em duas lojas em São Paulo, nos Jardins e no Morumbi. Segundo a marca, aproximadamente 80% dos produtos à venda são veganos. A Lush tem uma fábrica própria na cidade de Bom Jesus dos Perdões, no interior de São Paulo.

Outra opção vegana para as consumidoras brasileiras é a marca Kat Von D Beauty, da tatuadora Kat Von D, que ficou conhecida por sua participação nos reality shows Miami Ink e LA Ink. Os produtos que não possuem nada de origem animal, como laticínios e cera de abelha, são vendidos na Sephora.