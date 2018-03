Maquiagem e esporte combinam? Atletas da Olimpíada provam que sim

A atleta colombiana Caterine Ibarguen, que ganhou medalha de ouro no salto triplo feminino, usou batom marrom, blush e máscara de cílios Foto: Dylan Martinez/Reuters

Batom vermelho, cílios postiços, sombra colorida... As atletas da Olimpíada Rio 2016 estão entrando em ação com toda a maquiagem que têm direito, provando que a regra da cara lavada para praticar esporte é coisa do passado.

"Acompanhei a última Olimpíada e, realmente, não tinha tanta maquiagem como nesta edição", afirma Jake Falchi, maquiadora e porta voz da M.A.C Cosmetics no Brasil. "Agora existem vários produtos no mercado que são à prova d’água: base, corretivo, blush. Dá para correr e até nadar usando maquiagem com a segurança de que nada vai borrar. Antigamente, só existia a máscara para cílios à prova d’água, essa é a diferença."