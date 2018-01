Ludmilla aparece de visual novo. Veja o que mudou

Ludmilla em foto de divulgação do novo álbum. Foto: Reproduçao/Instagram

Prestes a lançar o CD "A Danada Sou Eu", a cantora Ludmilla mostra o resultado da plástica do nariz em seu Instagram. Nas fotos, ele aparece menor e mais fino.

"Chegamos a um momento em que a mulher negra está assumindo quem ela é e se permitindo fazer o que quer. Ludmilla não vai ser menos negra por alisar o cabelo ou afinar o nariz. Ela tem o direito de escolha" afirma Luiza Brasil, jornalista e responsável pelo blog de cultura negra Mequetrefismos. "Nós já vivemos várias ditaduras: a do cabelo liso, a do cacheado... As pessoas passaram muito tempo dizendo o que a mulher negra tinha que ser e hoje ela pode escolher isso", acrescenta.

A cantora Ludmilla antes da plástica no nariz. Foto: Reprodução/Instagram

E aí, gostaram da mudança?