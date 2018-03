Look de Beyoncé no VMA 2016 vira meme na internet

O vestido Francesco Scognamiglio foi alvo de muitos memes na internet Foto: Reprodução

Que Beyoncé arrasou no MTV Video Music Awards, na noite de domingo, 28, todo mundo sabe. Com 4 looks diferentes e apresentação de tirar o fôlego, a cantora foi chamada de rainha e ovacionada pelos internautas. Porém, uma das exuberantes produções foi alvo de piadas e virou meme.

O vestido azul da grife Francesco Scognamiglio tinha plumas, transparência, muito bordado e uma gola que parecia uma asa. Assim que Beyoncé cruzou o red carpet, começaram os memes e a comparação com animais, pokemons e mais. Confira a repercussão em nossa galeria.

